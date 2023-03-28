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Drift mahalleliyi çileden çıkardı otomobil evin bahçesine düştü

İHA
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Giriş: 28.03.2023 10:58
Adana'da drift yaptığı öne sürülen bir otomobil evin bahçesine düşerken, olayda şans eseri yaralanan olmadı. Mahalleli drift atanlardan dert yandı.
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