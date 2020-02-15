BİZE ULAŞIN
15.02.2020
“Drift” görüntülerini yanlışlıkla polise gönderdi, cezayı yedi
Düzce’de, A.Ç isimli vatandaş, kar üzerinde “Drift” yaptığı görüntüleri yanlışlıkla polise gönderdi. Görüntüleri izleyen polis, sürücüye 6 bin 141 TL para cezası kesti.
Geçen hafta yaşanan olayda Merkez Büyük Camii'nde sabah namazını kılan A.Ç., daha sonra cipi ile caminin önündeki alanda kar üzerinde drift yaptı. O anları ise bir kişi cep telefonu ile görüntüledi.
ARKADAŞLARIYLA PAYLAŞMAYA BAŞLADI
Görüntüler cami bahçesinde bulunan bir iş yerinin kamerasına da yansıdı. A.Ç. bu görüntüleri alarak WhatsApp aracılığı ile arkadaşlarıyla paylaşmaya başladı.
PARA CEZASI KESİLDİ
Ancak, A.Ç. görüntüyü isim benzerliği olan arkadaşının yerine daha önce tanıştığı Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik şubesinde görevli polis memuruna da attı. Görüntüler üzerine aracın plakasını tespit eden ekipler, sürücüye 6 bin 141 lira cezai işlem uyguladı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.