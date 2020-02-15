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15.02.2020

“Drift” görüntülerini yanlışlıkla polise gönderdi, cezayı yedi

Düzce’de, A.Ç isimli vatandaş, kar üzerinde “Drift” yaptığı görüntüleri yanlışlıkla polise gönderdi. Görüntüleri izleyen polis, sürücüye 6 bin 141 TL para cezası kesti.

Geçen hafta yaşanan olayda Merkez Büyük Camii'nde sabah namazını kılan A.Ç., daha sonra cipi ile caminin önündeki alanda kar üzerinde drift yaptı. O anları ise bir kişi cep telefonu ile görüntüledi.

ARKADAŞLARIYLA PAYLAŞMAYA BAŞLADI

Görüntüler cami bahçesinde bulunan bir iş yerinin kamerasına da yansıdı. A.Ç. bu görüntüleri alarak WhatsApp aracılığı ile arkadaşlarıyla paylaşmaya başladı.

PARA CEZASI KESİLDİ

Ancak, A.Ç. görüntüyü isim benzerliği olan arkadaşının yerine daha önce tanıştığı Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik şubesinde görevli polis memuruna da attı. Görüntüler üzerine aracın plakasını tespit eden ekipler, sürücüye 6 bin 141 lira cezai işlem uyguladı.

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