01 Eylül 2024, Pazar
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Drift atıp park halindeki otobüse böyle çarptı
Bursa’da bir sürücü, kullandığı otomobille dakikalarca drif attı. Aracın kontrolü kaybeden sürücü park halindeki bir otobüse çarptıktan sonra olay yerinden kaçıp kayıplara karıştı. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı.