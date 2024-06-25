Drift atan aracın çarpmasıyla savruldu

Konya'da bir sürücü otomobil ile kalabalığın arasında drift attığı sırada 2 kişi aracın kaputuna oturdu. Bir süre sonra hareket halindeki araçtan düşen kişiye aracın tamponu çarparak savurdu. Bu anlar ise cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.