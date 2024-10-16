Dram içinde dram! Eşiyle tartıştı cinnet getirdi

İstanbul- Sultanbeyli'de koca bir mahalle ayaktaydı. Eşi evi terk eden koca, öfkesini kontrol etmeyi başaramadı. Önce evde ne var ne yoksa aşağıya attı. Ardından da evi yakmaya kalktı.

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