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Dram içinde dram! Eşiyle tartıştı cinnet getirdi

Dram içinde dram! Eşiyle tartıştı cinnet getirdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.10.2024 09:48
İstanbul- Sultanbeyli'de koca bir mahalle ayaktaydı. Eşi evi terk eden koca, öfkesini kontrol etmeyi başaramadı. Önce evde ne var ne yoksa aşağıya attı. Ardından da evi yakmaya kalktı.
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