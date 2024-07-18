18 Temmuz 2024, Perşembe
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Drake bile sel mağduru! Malikanesin su bastı
Kuvvetli yağış Kanadalılara kabusu yaşattı. Ev ve sokaklar su altında kaldı. 1941'den bu yana en şiddetli fırtına sebebiyle yaklaşık 200 bin kişi elektriksiz. Ekipler mahsur kalanları ölümün pençesinden kurtarmaya çalışıyor. Dünyaca ünlü rapçi Drake de, sel mağdurları arasında.