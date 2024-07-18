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Drake bile sel mağduru! Malikanesin su bastı

Drake bile sel mağduru! Malikanesin su bastı

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.07.2024 08:57
Kuvvetli yağış Kanadalılara kabusu yaşattı. Ev ve sokaklar su altında kaldı. 1941'den bu yana en şiddetli fırtına sebebiyle yaklaşık 200 bin kişi elektriksiz. Ekipler mahsur kalanları ölümün pençesinden kurtarmaya çalışıyor. Dünyaca ünlü rapçi Drake de, sel mağdurları arasında.
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