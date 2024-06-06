Down sendromlu öğrenciye dayak! Yerlerde sürükledi, tekme attı

Ankara'da özel bir eğitim okulunda tüyler ürperten bir olay yaşandı. 17 yaşındaki down sendromlu öğrenci öğretmeni tarafından darp edildi. O anlar, okulun güvenlik kamerasına yansıdı. Öğretmen Mücahit Mert Hepgümüş tutuklandı.

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