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Down sendromlu çocuk ormanda koşarak kayboldu, ekipler saatler sonra 5 kilometre uzakta buldu

Down sendromlu çocuk ormanda koşarak kayboldu, ekipler saatler sonra 5 kilometre uzakta buldu

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.08.2024 09:16
Düzce'den Bolu'ya gelen bir aile, yol kenarında patates satan esnaftan patates satın almak için aracıyla durdu. Aracın durmasıyla koşarak araçtan inen down sendromlu çocuk, ormanın içerisine gitti. Babasının izini kaybettiği çocuğu saatler sonra 5 kilometre uzaklıkta ekipler buldu.
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