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Döviz bürosunu soymak isterken suçüstü yakalandı

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Giriş: 09.03.2022 11:20
İstanbul’da bir döviz bürosunu soymak isteyen silahlı soyguncu etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan soyguncunun üzerinde bulunan üç bin 415 euro ve 970 dolar da muhafaza altına alındı.O anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.
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