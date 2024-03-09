Döviz bürosundaki soygun kamerada

Bağcılar’da bir döviz satış bürosuna girerek silah tehdidi ile bankonun üzerinde bulunan paraları alıp kaçan iki şüpheli polis tarafından yakalandı. İki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, soygun anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.