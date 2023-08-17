17 Ağustos 2023, Perşembe
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Döviz bozdurma bahanesiyle girip hırsızlık yapan şüpheli kamerada
İstanbul'da döviz bozdurmak için girdiği işyerlerinde el çabukluğu ile para çalan Hadi G.(66) yakalandı. Toplam 14 bin 460 dolar çaldığı tespit edilen şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.