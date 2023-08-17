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Döviz bozdurma bahanesiyle girip hırsızlık yapan şüpheli kamerada

DHA
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Giriş: 17.08.2023 15:15
İstanbul'da döviz bozdurmak için girdiği işyerlerinde el çabukluğu ile para çalan Hadi G.(66) yakalandı. Toplam 14 bin 460 dolar çaldığı tespit edilen şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
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