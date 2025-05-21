21 Mayıs 2025, Çarşamba
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Dorukhan Büyükışık'ın şüpheli ölümü! 7 yıl sonra cinayet çözülebilecek mi?
İzmir'de 7 yıl önce inşaat şantiyesinde ölü bulunan Dorukhan Büyükişık'ın yüksekten düşerek öldüğü söylenmişti. Ama yürütülen soruşturmada gerçek başka çıktı. 26 yaşındaki gencin cinayete kurban gittiği belirlendi. Peki 7 sene önce işlenen sır cinayet çözülecek mi? Son gelişmeleri A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.