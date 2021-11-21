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Dört yerinden bıçaklandı: 'Dikişten çok korkarım ölmek istiyorum'

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Giriş: 21.11.2021 10:14
Aksaray’da alacak verecek meselesi yüzünden arkadaşı tarafından 4 yerinden bıçaklanarak kaldırıma yığılan genç kendisine müdahale etmek isteyen sağlıkçılara direnerek, önce “Ben gitmem boş verin” dedi, sonrada, “Abla ben dikişten falan çok korkuyorum” diyerek hastaneye gitmek istemedi.
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