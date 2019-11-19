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19.11.2019

Dorse kapağı açık olan kamyon dehşet saçtı! Ağır yaralanan kadın kurtarılmadı |Video

Çankırı'da kamyon dorse kapağının çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Kamyonetin açık dorse kapağının yoldaki kadına çarptığı o anlar kameralara anbean yansıdı. Kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çankırı Orta ilçesi Nevzat Ayaz Caddesi üzerinde eşi Murat Dümen ile birlikte yol kenarında yürüyen Ayşe Dümen'e seyir halindeki kamyonun dorse kapağı çarptı.

KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

Dorse kapağının çarpması sonucunda olay yerinde yığılan kadına yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çevredeki vatandaşların uyarıları sonrasında kazayı fark eden kamyon sürücüsü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaza ise bölgede bulunan güvenlik kamerasına yansıd

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