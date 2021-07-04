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Dördüncü katta fayans arasından çıkan çiçek şaşırttı

İHA
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Giriş: 04.07.2021 17:18
Amasya Merkez İhsaniye Mahallesinde bulunan bir binanın dördüncü katındaki balkonun beton duvarında toprak olmadan açan çiçek görenleri şaşırtıyor. İhsan Dadak, "İlk gördüğümde hayretler içerisinde kaldım. Sordum, kimse de aslında çok fazla bilmiyor bu çiçeğin adını" dedi.

Amasya Merkez İhsaniye Mahallesinde bulunan bir binanın dördüncü katındaki balkonun beton duvarında toprak olmadan açan çiçek görenleri şaşırtıyor.

"HAYRETLER İÇERİSİNDE KALDIM"

Suluova'dan Amasya'ya misafirliğe gittiğini ve balkona çıktığında ise çiçeği fark edip çekime başladığını ifade eden İhsan Dadak, "Bu çiçek duvar ve seramiğin arasından toprağın olmadığı yerden çok güzel çıkmış. Bende ilk gördüğümde hayretler içerisinde kaldım. Sordum, kimse de aslında çok fazla bilmiyor bu çiçeğin adını" dedi.


Dadak, "Allah'ın verdiği can, çok ilginç bir durum. Can veren Allah nerede ve nasıl can vereceğini kendisi biliyor. Çok müthiş bir şey bu, ben de çok etkilendim. Kalıcı olacak mı, olmayacak mı bilmiyoruz. Tozlanma yoluyla çıktığını düşünüyoruz. Deniz kumu da kullanılmamış duvarda. Toprak adına hiçbir şey yok. Allah'ın hikmeti, ne diyelim." ifadelerini kullandı.

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