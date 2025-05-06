06 Mayıs 2025, Salı
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Dönüşüm tartışması hırsızlara yaradı! İmza atmadı evi talan oldu
Kentsel dönüşüm özellikle İstanbul için çok acil bir gereklilik. Ancak bazı anlaşmazlıklar olabiliyor. Küçükçekmece'de iddia o ki verdiği sözü tutmayan bir müteahhit, hak sahiplerinden birinin aldığı yürütmeyi durdurma kararına rağmen girdiği dairenin içini evde eşya varken talan etti. Harabeye dönen ev hırsızların da girmesiyle yağmalandı.