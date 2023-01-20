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Dönümde 100 bin liraya kadar gelir sağlıyor! Üreticiliği yaygınlaşıyor

DHA
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Giriş: 20.01.2023 16:11
Mersin'in Erdemli ilçesinde tropik ürünlerden gölevez olarak da bilinen kolakasın bahçesi kuruldu. Kilosu 20-25 lira arasında satılan ürünün dönümde üreticisine 100 bin liraya kadar gelir getirdiği bildirildi.
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