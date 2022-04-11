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Donmuş pizza iki çocuğun ölümüne sebep oldu! Koli basili bakterisi nedir?

A Haber
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Giriş: 11.04.2022 15:44
Güncelleme:11.04.2022 15:46
Fransa'da koli basili içerdiği için toplatılan donmuş pizzalar iki çocuğun ölümüne sebep oldu. Peki koli basili nedir? Pizzadan bakteri nasıl bulaştı? Akıllardaki soruların cevaplarını A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek’in konuğu olan gıda mühendisi Zfer Şenyurt verdi.
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