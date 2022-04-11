Donmuş pizza iki çocuğun ölümüne sebep oldu! Koli basili bakterisi nedir?

Fransa'da koli basili içerdiği için toplatılan donmuş pizzalar iki çocuğun ölümüne sebep oldu. Peki koli basili nedir? Pizzadan bakteri nasıl bulaştı? Akıllardaki soruların cevaplarını A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek’in konuğu olan gıda mühendisi Zfer Şenyurt verdi.

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