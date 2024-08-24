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Dönerciye TikTok yayını esnasında kurşun yağmuru! Sipariş bekleyen kadın şaşırttı! Tam döneri hazırlarken...

Dönerciye TikTok yayını esnasında kurşun yağmuru! Sipariş bekleyen kadın şaşırttı! Tam döneri hazırlarken...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.08.2024 11:04
Şanlıurfa'da TikTok hesabından canlı yayın yapan dönerci, sipariş hazırladığı anlarda silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucu vuralan dönerci yere düşerken, o esnada dönerinin hazırlanmasını bekleyen kadının sakinliği dikkatlerden kaçmadı. İşte o anlar...
Dönerciye TikTok yayını esnasında kurşun yağmuru!
Dönerciye TikTok yayını esnasında kurşun yağmuru!
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