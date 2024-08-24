24 Ağustos 2024, Cumartesi
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Dönerciye TikTok yayını esnasında kurşun yağmuru! Sipariş bekleyen kadın şaşırttı! Tam döneri hazırlarken...
Şanlıurfa'da TikTok hesabından canlı yayın yapan dönerci, sipariş hazırladığı anlarda silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucu vuralan dönerci yere düşerken, o esnada dönerinin hazırlanmasını bekleyen kadının sakinliği dikkatlerden kaçmadı. İşte o anlar...