06 Eylül 2023, Çarşamba
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Dönerciden yağlı tuzak! Yürü yürüyebilirsen…
Kışın kar yağdıktan sonra görmeye alışık olduğumuz yürürken ayakta kalabilme mücadelesi bu kez bir esnafın sorumsuzluğu yüzünden gündemde. Dükkanda patlayan yağ bidonlarını sokağa boşalttı o esnaf. Sonrası o sokakta yürüyenler için, tam bir imtihana dönüştü.