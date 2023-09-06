Dönerciden yağlı tuzak! Yürü yürüyebilirsen…

Kışın kar yağdıktan sonra görmeye alışık olduğumuz yürürken ayakta kalabilme mücadelesi bu kez bir esnafın sorumsuzluğu yüzünden gündemde. Dükkanda patlayan yağ bidonlarını sokağa boşalttı o esnaf. Sonrası o sokakta yürüyenler için, tam bir imtihana dönüştü.

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