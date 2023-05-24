24 Mayıs 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Dönerci dükkanına pompalı tüfekle saldırı kamerada

Dönerci dükkanına pompalı tüfekle saldırı kamerada

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.05.2023 16:46
Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir kişi, alacak-verecek meselesi nedeniyle dönerci dükkanını pompalı tüfekle kurşunladı. Olay sırasında çarşıda alışveriş yapan vatandaşlar korku anlar yaşadı. Edinilen bilgiye göre, olay Soğanyemez Mahallesi 503. Sokak’ta meydana geldi. S.A. (20), husumetli olduğu ileri sürülen dürümcü A.K.'nın (48) iş yerinin önüne gelerek, pompalı tüfekle iş yerine ateş açtı. Kavga ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, tüfekle kaçmakta olan S.A.'yı kıskıvrak yakaladı. Olay sırasında pazar yerinde alışveriş yapan vatandaşlar büyük panik yaşadı. Olay Yeri İnceleme Bürosu ekipleri, olay mahallinde 1 adet boş kartuş ve dolu kartuş ele geçirdi. İlçe Emniyet Müdürü Burak Lehimer de olay yerine geldi.
Dönerci dükkanına pompalı tüfekle saldırı
Dönerci dükkanına pompalı tüfekle saldırı
Müge Anlı’daki Demirci olayında yeni gelişme
Müge Anlı’daki Demirci olayında yeni gelişme
Başkent’te eğlence mekanında bıçaklı kavga kamerada
Başkent'te eğlence mekanında bıçaklı kavga kamerada
Eşini vurup yanlış anlaşılma demişti!
Eşini vurup yanlış anlaşılma demişti!
İzmir Şehir Hastanesi’nde sona gelindi
İzmir Şehir Hastanesi'nde sona gelindi
Tartıştığı kiracısına dehşeti yaşattı!
Tartıştığı kiracısına dehşeti yaşattı!
Boğduğum kilotlu çorapla cesedi bağladım
"Boğduğum kilotlu çorapla cesedi bağladım"
Belgeselleri aratmayan görüntüler
Belgeselleri aratmayan görüntüler
İki çınarın Erdoğan sevgisi
İki çınarın Erdoğan sevgisi
Antalya’da 4 yaşındaki çocuğa aslan saldırdı!
Antalya'da 4 yaşındaki çocuğa aslan saldırdı!
Çiftlikten kaçtı köpeklerin saldırısına uğradı!
Çiftlikten kaçtı köpeklerin saldırısına uğradı!
Borcunu alamayınca öyle bir şey yaptı ki!
Borcunu alamayınca öyle bir şey yaptı ki!
Daha Fazla Video Göster