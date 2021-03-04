Döner yedikten sonra hayatının şokunu yaşadı! Ciğerinden çıkan doktorları hayrete düşürdü

Karabük'te 10 gün önce arkadaşları ile birlikte yediği döner sonrası şiddetli ağrı ve nefes darlığı şikayetiyle hastaneye başvuran Hamide Sümbül'ün ciğerinden çıkan doktorları şoke etti. Bakın ne çıktı...

Karabük'te 10 gün önce arkadaşları ile birlikte yediği döner sonrası şiddetli ağrı ve nefes darlığı şikayetiyle hastaneye başvuran Hamide Sümbül'ün ciğerinden çıkan doktorları şoke etti. Bakın ne çıktı...