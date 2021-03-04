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Döner yedikten sonra hayatının şokunu yaşadı! Ciğerinden çıkan doktorları hayrete düşürdü

İHA
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Giriş: 04.03.2021 09:04
Güncelleme:04.03.2021 09:37
Karabük'te 10 gün önce arkadaşları ile birlikte yediği döner sonrası şiddetli ağrı ve nefes darlığı şikayetiyle hastaneye başvuran Hamide Sümbül'ün ciğerinden çıkan doktorları şoke etti. Bakın ne çıktı...

Karabük'te 10 gün önce arkadaşları ile birlikte yediği döner sonrası şiddetli ağrı ve nefes darlığı şikayetiyle hastaneye başvuran Hamide Sümbül'ün ciğerinden çıkan doktorları şoke etti. Bakın ne çıktı...

Döner yedi şoku yaşadı! Ciğerinden... DÖNER YEDİ ŞOKU YAŞADI! CİĞERİNDEN...
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