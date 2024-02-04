04 Şubat 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları “Döneceğiz” diye yazdılar, dönüyorlar

“Döneceğiz” diye yazdılar, dönüyorlar

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.02.2024 18:49
Depremin vurduğu Osmaniye'de 650 dairenin yıkıldığı ve 283 kişinin hayatını kaybettiği mahallede depremin ardından duvarlara “Döneceğiz” diye yazan mahalle sakinleri, tadilatların ardından yeniden yuvalarına dönüyorlar.
“Döneceğiz” diye yazdılar, dönüyorlar
“Döneceğiz” diye yazdılar, dönüyorlar
D100 karayolunda araç bariyerlere asılı kaldı
D100 karayolunda araç bariyerlere asılı kaldı
Taksi ücretini ödemeyen kadın adliyeye sevk edildi
Taksi ücretini ödemeyen kadın adliyeye sevk edildi
Kayseri’de dehşet anları kamerada
Kayseri'de dehşet anları kamerada
O ilimizde ortaya çıktı! Bakın nasıl seslendi
O ilimizde ortaya çıktı! Bakın nasıl seslendi
Şaşkına çeviren görüntü! Arka koltukta...
Şaşkına çeviren görüntü! Arka koltukta...
İstanbul’da film gibi olay kamerada
İstanbul’da film gibi olay kamerada
Motosikletlilerin kazası kamerada
Motosikletlilerin kazası kamerada
Çekmeköy’de otomobili ambulansın üzerine sürdü
Çekmeköy'de otomobili ambulansın üzerine sürdü
Okullarda ilk ders zili...
Okullarda ilk ders zili...
Tekel bayisine silahlı saldırı kamerada
Tekel bayisine silahlı saldırı kamerada
Boğup yerlerde sürükledi
Boğup yerlerde sürükledi
Daha Fazla Video Göster