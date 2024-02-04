04 Şubat 2024, Pazar
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“Döneceğiz” diye yazdılar, dönüyorlar
Depremin vurduğu Osmaniye'de 650 dairenin yıkıldığı ve 283 kişinin hayatını kaybettiği mahallede depremin ardından duvarlara “Döneceğiz” diye yazan mahalle sakinleri, tadilatların ardından yeniden yuvalarına dönüyorlar.