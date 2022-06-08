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Dondurmam Gaymak filminde rol alan Sultan Kadem vefat etti! "Çoban teyze" rolüyle hafızalara kazınmıştı

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Giriş: 08.06.2022 09:37
Türk sinemasına renk katan "Dondurmam Gaymak" filminden acı haber geldi. Muğla'nın bir sahil kasabasında motosikletiyle dondurma satan bir adamın hikâyesini anlatan "Dondurmam Gaymak" filminde rol aldığı 'Çoban teyze' karakteriyle akıllarda yer edinen 83 yaşındaki Sultan Kadem vefat etti. İlerlemiş yaşına rağmen 52 yaşındaki oğluna gözü gibi bakan Sultan Kadem'in tek dileği oğlundan hemen sonra hayata gözlerini yummaktı. Bu duasını sürekli dillendiren Sultan Kadem (Sultan ninenin) duası kabul oldu. Sultan Kadem, çok sevdiği oğlunun vefatından sadece 4 ay sonra oğlu gibi kalp krizi geçiren Sultan teyze, hayatını kaybetti. İşte magazin haberimizin detayları...
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