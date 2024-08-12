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Dondurmada yeni düzenleme! Aroma oyununa TSE engeli

Dondurmada yeni düzenleme! Aroma oyununa TSE engeli

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.08.2024 15:05
Yaz aylarının vazgeçilmezi dondurma. Ancak gerçek meyvelisini, sağlıklısını bulmak kolay değil. Konuya, Türk Standartları Enstitüsü el attı. Paketlere aldatıcı ifadeler yazılamayacak.
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Dondurmada yeni düzenleme
Dondurmada yeni düzenleme
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