27 Ekim 2024, Pazar
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Domuzları avlayan 1 avcı yaralandı
Bilecik'in Osmaneli İlçesinde meyve bahçelerine ve ekili alanlara zarar veren domuz sayısının çok artması üzerine mağdur olan köy sakinleri Merkez Avcılar Kulübünden destek istedi. Kulüp üyeleri bölgede domuz avına çıkarken, domuz saldırısına uğrayan 1 avcı yaralandı.