Domuza çarpan otomobil takla attı: Genç eczacı hayatını kaybetti

Tekirdağ Çorlu’da gece saatlerinde İstanbul yolu üzeri Seymen Mahallesi mevkiinde kaza meydana geldi. Otomobil, yola fırlayan domuza çarparak taklalar atarak tarlaya uçtu. Kaza sonrası 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili konuşan sürücü İbrahim Dikmen, “Tatilden dönmüştük. Yolun ortasında bir şeye çarptık ama o an fark edemedik. Meğerse domuza çarpmışız ama nerden çıktığını göremedik. Domuz 3 - 5 saniye daha geç gelse belki de bu kaza olmayacaktı” diye konuştu. Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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