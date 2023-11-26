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Domuz saldırısından kurtulma anı kamerada

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Giriş: 26.11.2023 17:34
Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Çam Mahallesi'nde meydana geldi. Yüksek kesimden mahalledeki yerleşim yerine inen yaban domuzu, çevresi mezarlık olan yolda yürüyen bir kişinin peşinden koşmaya başladı. Kimliği öğrenilemeyen kişi, son anda fark ettiği domuzdan yana doğru kaçarak kurtulmayı başardı. Yaban domuzu da bölgeden uzaklaşarak gözden kayboldu. Mahalle halkından Volkan Yakut, evinin balkonundan tanık olduğu o anları, cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntüde; rampa yoldakoşan yaban domuzunun, yokuşun başında yürüyen kişinin yanına kadar gelip, ardından yol boyunca ilerleyerek gözden kaybolması yer aldı.
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