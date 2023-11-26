26 Kasım 2023, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Domuz saldırısından kurtulma anı kamerada
Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Çam Mahallesi'nde meydana geldi. Yüksek kesimden mahalledeki yerleşim yerine inen yaban domuzu, çevresi mezarlık olan yolda yürüyen bir kişinin peşinden koşmaya başladı. Kimliği öğrenilemeyen kişi, son anda fark ettiği domuzdan yana doğru kaçarak kurtulmayı başardı. Yaban domuzu da bölgeden uzaklaşarak gözden kayboldu. Mahalle halkından Volkan Yakut, evinin balkonundan tanık olduğu o anları, cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntüde; rampa yoldakoşan yaban domuzunun, yokuşun başında yürüyen kişinin yanına kadar gelip, ardından yol boyunca ilerleyerek gözden kaybolması yer aldı.