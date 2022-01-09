09 Ocak 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Domuz gribi (H1N1) arttı mı? H1N1 virüsü nedir? Belirtileri neler? Kovid-19'dan farkı ne? Baş ağrısı, boğaz ağrısı, öksürük, hapşırık...

Domuz gribi (H1N1) arttı mı? H1N1 virüsü nedir? Belirtileri neler? Kovid-19'dan farkı ne? Baş ağrısı, boğaz ağrısı, öksürük, hapşırık...

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.01.2022 12:19
Son dakika haberi... Son dönemde artan koronavirüs vakalarının yanında domuz gribinin de arttığı belirtiliyor. Vatandaşlar koronavirüse mi yakalandım yoksa gribe mi diye şüpheye düşüp araştırıyor. Peki sadece belirtilere bakarak anlamak mümkün mü? Hem Kovid-19 hem de griple nasıl başa çıkılır? H1N1 virüsü nedir? Risk grupları kimler? Ankara Hastanesi Enfeksiyon Bölümü Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, A Haber canlı yayınında yanıtladı.
Kovid miyim? Grip mi? İşte belirtiler... KOVİD MİYİM? GRİP Mİ? İŞTE BELİRTİLER...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Deniz sefası sonu oldu!
Deniz sefası sonu oldu!
Kovid miyim? Grip mi? İşte belirtiler...
Kovid miyim? Grip mi? İşte belirtiler...
Kucağına çocuğunu alıp eşine 12 el ateş etti
Kucağına çocuğunu alıp eşine 12 el ateş etti
Aşırı hız felaketi getirdi!
Aşırı hız felaketi getirdi!
Omicronun kuluçka süresi ne kadar?
Omicronun kuluçka süresi ne kadar?
Ölüm kalım savaşı kamerada
Ölüm kalım savaşı kamerada
Ünlü iş insanı babası çıktı!
Ünlü iş insanı babası çıktı!
Yeliz Yeşilmen’den şoke eden sözler!
Yeliz Yeşilmen'den şoke eden sözler!
İçindeyken alev alev yandı
İçindeyken alev alev yandı
5 yaşındaki kızın 2 ülke arasında yaşam savaşı
5 yaşındaki kızın 2 ülke arasında yaşam savaşı
Yoğun sis! Bugün hava nasıl olacak?
Yoğun sis! Bugün hava nasıl olacak?
Akşam saatlerinde başladı
Akşam saatlerinde başladı
Daha Fazla Video Göster