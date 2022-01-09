09 Ocak 2022, Pazar
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Domuz gribi (H1N1) arttı mı? H1N1 virüsü nedir? Belirtileri neler? Kovid-19'dan farkı ne? Baş ağrısı, boğaz ağrısı, öksürük, hapşırık...
Son dakika haberi... Son dönemde artan koronavirüs vakalarının yanında domuz gribinin de arttığı belirtiliyor. Vatandaşlar koronavirüse mi yakalandım yoksa gribe mi diye şüpheye düşüp araştırıyor. Peki sadece belirtilere bakarak anlamak mümkün mü? Hem Kovid-19 hem de griple nasıl başa çıkılır? H1N1 virüsü nedir? Risk grupları kimler? Ankara Hastanesi Enfeksiyon Bölümü Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, A Haber canlı yayınında yanıtladı.