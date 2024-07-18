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Domuz bekleyen çiftçi belgeselleri aratmayan görüntüler çekti! Tilki yılana saldırıp yedi

Domuz bekleyen çiftçi belgeselleri aratmayan görüntüler çekti! Tilki yılana saldırıp yedi

İHA
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Giriş: 18.07.2024 13:15
Güncelleme:18.07.2024 13:15
Çiftçi Hacı Ökkeş Kaya bağda domuz beklerken belgeselleri aratmayan görüntülerle karşılaştı. Hemen telefona sarıldı. Tilkinin yılanı öldürüp yemeye çalışmasını böyle görüntüledi.
Domuz beklerken çekti! Saldırıp böyle yedi DOMUZ BEKLERKEN ÇEKTİ! SALDIRIP BÖYLE YEDİ

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