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Domenec Torrent'ten oyuncularına veda: Yeni sezonda yokum!

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Giriş: 05.05.2022 09:09
Galatasaray'da Sivasspor maçı sonrası açıklamalarda bulunan teknik direktör Domenec Torrent'in sözleşme fesih sözleşme çalışmaları sürüyor. İspanyol çalıştırıcının son antremanda oyuncularına, "Yeni sezonda yokum, sizden istediğim 3 maçta iyi mücadele etmeniz..." ifadesini kullandığı belirtildi.
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