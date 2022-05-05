05 Mayıs 2022, Perşembe
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Domenec Torrent'ten oyuncularına veda: Yeni sezonda yokum!
Galatasaray'da Sivasspor maçı sonrası açıklamalarda bulunan teknik direktör Domenec Torrent'in sözleşme fesih sözleşme çalışmaları sürüyor. İspanyol çalıştırıcının son antremanda oyuncularına, "Yeni sezonda yokum, sizden istediğim 3 maçta iyi mücadele etmeniz..." ifadesini kullandığı belirtildi.