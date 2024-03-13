Domateste tarladan sofraya fiyat uçurumu! Serada 17 TL, markette 99 TL

Domatesin fiyatı tarladan sofraya ulaşana kadar katbekat artıyor. Ürünün fiyatı Mersin’de serada 17 ile 19 liradan satılıyor. Bu fiyat İstanbul’daki marketlere ise 99 liraya kadar çıkıyor.

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