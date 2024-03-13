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Domateste tarladan sofraya fiyat uçurumu! Serada 17 TL, markette 99 TL

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.03.2024 18:06
Domatesin fiyatı tarladan sofraya ulaşana kadar katbekat artıyor. Ürünün fiyatı Mersin’de serada 17 ile 19 liradan satılıyor. Bu fiyat İstanbul’daki marketlere ise 99 liraya kadar çıkıyor.
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