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Domateste ilk hasatlar gelmeye başladı

Domateste ilk hasatlar gelmeye başladı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.10.2024 12:35
Antalya'nın Aksu ilçesinde yaklaşık 32 bin dekar alana ekilen tane domatesin hasadı gerçekleştirildi. Geçen yıl Aksu İlçesinde 32 bin 916 dekar alana ekilen ve 513 bin 352 ton elde edilen domates, bu yıl da aynı seviyesini korudu. Yaklaşık 32 bin dekar alana ekilen domatesin ilk hasatları yapılmaya başlandı.
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