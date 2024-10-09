Domateste ilk hasatlar gelmeye başladı

Antalya'nın Aksu ilçesinde yaklaşık 32 bin dekar alana ekilen tane domatesin hasadı gerçekleştirildi. Geçen yıl Aksu İlçesinde 32 bin 916 dekar alana ekilen ve 513 bin 352 ton elde edilen domates, bu yıl da aynı seviyesini korudu. Yaklaşık 32 bin dekar alana ekilen domatesin ilk hasatları yapılmaya başlandı.

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