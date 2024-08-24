24 Ağustos 2024, Cumartesi
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Domates yüklü kamyonet devrildi! Arkadan gelen araç o anları görüntüledi
Adana'nın Kozan ilçesinde seyir halindeki domates yüklü kamyonetin lastiği patladı. Lastiğin patladığı tarafa yatık giden kamyonet bir süre sonra devrildi. Sürücünün hafif şekilde yaralandığı kazada kamyonetteki domatesler yola saçıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Karayolu görevlileri yolu temizleme çalışması başlattı. Öte yandan, kamyonetin lastiğinin patladığı sırada arkadan gelen araçtakiler ise bu anları cep telefonuyla kaydetti.