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Domates yüklü kamyonet devrildi! Arkadan gelen araç o anları görüntüledi

Domates yüklü kamyonet devrildi! Arkadan gelen araç o anları görüntüledi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.08.2024 20:58
Adana'nın Kozan ilçesinde seyir halindeki domates yüklü kamyonetin lastiği patladı. Lastiğin patladığı tarafa yatık giden kamyonet bir süre sonra devrildi. Sürücünün hafif şekilde yaralandığı kazada kamyonetteki domatesler yola saçıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Karayolu görevlileri yolu temizleme çalışması başlattı. Öte yandan, kamyonetin lastiğinin patladığı sırada arkadan gelen araçtakiler ise bu anları cep telefonuyla kaydetti.
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Domates yüklü kamyonet devrildi!
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