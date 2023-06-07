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Domates fideleri toprakla buluşuyor! Çanakkale’nin meşhur domatesinin ilk dikimi

A Haber
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Giriş: 07.06.2023 16:44
Çanakkale'nin dünyaca ünlü domates üretimi için fideler toprakla buluşuyor. Çalışmaları A Haber muhabiri Vedat Sezer'in konuğu olan  üretici Hakan Okdaş anlattı.
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