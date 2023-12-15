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Doluluk oranı yüzde 60'a yükseldi! Bayramiç Barajı kuraklık nedeniyle doluluk oranı yüzde 8'e düşmüştü

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.12.2023 17:15
Kuraklık nedeniyle doluluk oranı yüzde 8'e düşen Bayramiç Barajı'nda su seviyesi son yağışlar sonrası yüzde 60'a yükseldi. Barajdaki son durumu A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.
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