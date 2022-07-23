23 Temmuz 2022, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Dolmuşta epilepsi krizi geçiren çocuğu, güzergahını değiştirip hastaneye yetiştirdi
Adana’da 12 yaşındaki bir çocuk dolmuşta epilepsi krizi geçirdi. Çocuğun rahatsızlandığını fark eden şoför direksiyonu kırıp ilk müdahaleyi yaptı. Ardından güzergahından çıkarak çocuğu hastaneye götüren şoför Zeki Akarcalı, “Allah bir daha yaşatmasın. Vatandaşlık görevimi yaptım” dedi.