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Dolmuşta epilepsi krizi geçiren çocuğu, güzergahını değiştirip hastaneye yetiştirdi

İHA
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Giriş: 23.07.2022 19:45
Adana’da 12 yaşındaki bir çocuk dolmuşta epilepsi krizi geçirdi. Çocuğun rahatsızlandığını fark eden şoför direksiyonu kırıp ilk müdahaleyi yaptı. Ardından güzergahından çıkarak çocuğu hastaneye götüren şoför Zeki Akarcalı, “Allah bir daha yaşatmasın. Vatandaşlık görevimi yaptım” dedi.
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