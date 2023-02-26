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Dolmabahçe'de ilk 11'ler belli oldu

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Giriş: 26.02.2023 18:46
Süper Lig'in 14. haftasında oynanması gereken ancak 2 kez ertelenmek zorunda kalan maçta Beşiktaş evinde Antalyaspor'u ağırlayacak. Kritik karşılaşmada her iki takımda da yeni transferler forma giyemeyecek. İşte maçın 11'leri... Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
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