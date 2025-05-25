25 Mayıs 2025, Pazar
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Dolandırıp paraları paylaştılar! 5 bin liralık borç 1 milyon oldu
Dolandırıcı kardeşler Hasan ve Nuri Yıldırım, önce Cengiz Ünal’ın villasına el koydu, ardından 5 bin TL borç verdikleri Füsun Enserçakan’a 1 milyon TL’lik icra takibi başlattı. Mağdur kadın, borcun 300 bin TL olarak gösterildiğini ve hayatının kabusa döndüğünü anlattı. Yıldırım kardeşlerin mağdurlardan aldıkları paraları TikTok'ta paylaşmaları ise pes dedirtti.