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Dolandırılan 16 bin kişiden biri olduğunu polisten öğrendi!

Dolandırılan 16 bin kişiden biri olduğunu polisten öğrendi!

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.02.2025 15:26
Sosyal medya üzerinden hasta ve mağdur kişilerin görüntülerini kullanarak 16 bin kişiden 10 milyon TL’den fazla haksız yardım topladıklarının belirlenmesi üzerine düzenlenen operasyonunda yakalanan dolandırıcıların tuzağına düşen vatandaşlar dolandırıldıklarını polisten öğrendi. Vatandaşlar, tutuklanan dolandırıcıların gereken cezayı almalarını istiyor.
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Dolandırılan 16 bin kişiden biri olduğunu polisten öğrendi!
Dolandırıldığını polisten öğrendi!
Dolandırıldığını polisten öğrendi!
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