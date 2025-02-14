14 Şubat 2025, Cuma
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Dolandırılan 16 bin kişiden biri olduğunu polisten öğrendi!
Sosyal medya üzerinden hasta ve mağdur kişilerin görüntülerini kullanarak 16 bin kişiden 10 milyon TL’den fazla haksız yardım topladıklarının belirlenmesi üzerine düzenlenen operasyonunda yakalanan dolandırıcıların tuzağına düşen vatandaşlar dolandırıldıklarını polisten öğrendi. Vatandaşlar, tutuklanan dolandırıcıların gereken cezayı almalarını istiyor.