Dolandırıcılıktan tutuklanan Nihal Candan’ın 4 aylık evli olduğu ortaya çıktı! İşte herkesten gizlediği kocası

Nihal Candan ve Bahar Candan kardeşler suç örgütüne üye olma, kurma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından tutuklandı. Hapse kararı sonrası gözyaşlarına boğulan Nihal Candan'ın 4 ay önce evlendiği ancak nikahla ilgili hiç paylaşım yapmadığı ortaya çıktı.