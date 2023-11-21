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Dolandırıcılıktan tutuklanan Nihal Candan’ın 4 aylık evli olduğu ortaya çıktı! İşte herkesten gizlediği kocası

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Giriş: 21.11.2023 11:16
Nihal Candan ve Bahar Candan kardeşler suç örgütüne üye olma, kurma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından tutuklandı. Hapse kararı sonrası gözyaşlarına boğulan Nihal Candan'ın 4 ay önce evlendiği ancak nikahla ilgili hiç paylaşım yapmadığı ortaya çıktı.
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