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Dolandırıcıların yeni yöntemi! WhatsApp’tan yapılan aramalar nasıl engellenir?

A Haber
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Giriş: 03.08.2023 12:15
Son günlerde dünyanın pek çok yerinden farklı alan kodlarıyla WhatsApp üzerinden yapılan aramalar dolandırıcıların yeni yöntemi oldu. Peki bu aramalar nasıl engellenir? Aramalar nedeniyle endişelenmeli miyiz? Detayları A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek aktardı.
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