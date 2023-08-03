Dolandırıcıların yeni yöntemi! WhatsApp’tan yapılan aramalar nasıl engellenir?

Son günlerde dünyanın pek çok yerinden farklı alan kodlarıyla WhatsApp üzerinden yapılan aramalar dolandırıcıların yeni yöntemi oldu. Peki bu aramalar nasıl engellenir? Aramalar nedeniyle endişelenmeli miyiz? Detayları A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek aktardı.

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