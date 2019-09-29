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29.09.2019
Dolandırıcıların yeni yöntemi! 8 ayarlık altını 22 ayar diye satıyorlar...
Kuyumcular bile çözemiyor! Teknolojinin gelişmesiyle birlikte dolandırıcılarda yeni yöntemlerle insanları kandırmaya çalışıyor. Çeşitli kimyasallar kullanan dolandırıcılar, 8 ayarlık altını 22 ya da 24 ayar gibi satabiliyor. Dolandırıcıların bu akılamaz yöntemi için kuyumculardan ise uyarı var...
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