Dolandırıcıların yeni yöntemi! 8 ayarlık altını 22 ayar diye satıyorlar...

Kuyumcular bile çözemiyor! Teknolojinin gelişmesiyle birlikte dolandırıcılarda yeni yöntemlerle insanları kandırmaya çalışıyor. Çeşitli kimyasallar kullanan dolandırıcılar, 8 ayarlık altını 22 ya da 24 ayar gibi satabiliyor. Dolandırıcıların bu akılamaz yöntemi için kuyumculardan ise uyarı var...