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Dolandırıcıların sonu gelmiyor

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Giriş: 26.03.2024 12:27
Kendini avukat, hakim, savcı, icra memuru gibi tanıtıp dolandırıcılık yapmaya çalışanların sonu gelmiyor. Bülent Sakman'da o dolandırıcıların hedefi oldu ancak bakın parasını kaptırmaktan nasıl kurtuldu.
Dolandırıcıların sonu gelmiyor
Dolandırıcıların sonu gelmiyor
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