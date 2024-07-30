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Dolandırıcıların Microsoft oyunu! Yazılım sistemindeki küresel sıkıntı dolandırıcılara malzeme oldu

Dolandırıcıların Microsoft oyunu! Yazılım sistemindeki küresel sıkıntı dolandırıcılara malzeme oldu

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
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Giriş: 30.07.2024 15:35
Dolandırıcıların yöntemlerine her gün bir yenisi ekleniyor. Bu kez de geçtiğimiz günlerde etkili olan Microsoft kaynaklı sistem arızasını kullanıyorlar. Peki nasıl? Cevapları A Haber muhabiri Mehmet Karataş’ın konuğu olan siber güvenlik uzmanı Osman Demircan verdi.
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