30 Temmuz 2024, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Dolandırıcıların Microsoft oyunu! Yazılım sistemindeki küresel sıkıntı dolandırıcılara malzeme oldu
Dolandırıcıların yöntemlerine her gün bir yenisi ekleniyor. Bu kez de geçtiğimiz günlerde etkili olan Microsoft kaynaklı sistem arızasını kullanıyorlar. Peki nasıl? Cevapları A Haber muhabiri Mehmet Karataş’ın konuğu olan siber güvenlik uzmanı Osman Demircan verdi.