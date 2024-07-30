Dolandırıcıların Microsoft oyunu! Yazılım sistemindeki küresel sıkıntı dolandırıcılara malzeme oldu

Dolandırıcıların yöntemlerine her gün bir yenisi ekleniyor. Bu kez de geçtiğimiz günlerde etkili olan Microsoft kaynaklı sistem arızasını kullanıyorlar. Peki nasıl? Cevapları A Haber muhabiri Mehmet Karataş’ın konuğu olan siber güvenlik uzmanı Osman Demircan verdi.

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