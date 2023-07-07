Dolandırıcılardan e-Devlet hacklendi tuzağı! Telefona gönderilen linklere tıklamayın

Güvenlik zafiyeti olan sitelerden veri elde eden dolandırıcılar 'e-Devlet' adını kullanarak milyonlarca kişiyi tuzağa düşürmeye çalışıyor. e- Devlet'in hacklenmesinin mümkün olmadığını belirten uzmanlar ise telefonu gelen linklere girilmemesi konusunda uyarıyor.

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