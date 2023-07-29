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Dolandırıcılardan akılalmaz yöntem! Sahte UYAP sistemi kandırıyorlar

A Haber
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Giriş: 29.07.2023 16:34
Her gün yeni bir yöntemle karşımıza çıkan dolandırıcılar bu kez hedefi UYAP oldu. İnternet sitesinin benzerini yapan sahtekarlar buradan vatandaşa resmi belge görünümünde sözde dava dosyaları gönderip para istiyor.
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