Dolandırıcılardan akılalmaz yöntem! Sahte UYAP sistemi kandırıyorlar

Her gün yeni bir yöntemle karşımıza çıkan dolandırıcılar bu kez hedefi UYAP oldu. İnternet sitesinin benzerini yapan sahtekarlar buradan vatandaşa resmi belge görünümünde sözde dava dosyaları gönderip para istiyor.

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