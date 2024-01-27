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Dolandırıcılara operasyon! 33 şüpheli yakalandı

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Giriş: 27.01.2024 12:19
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 ilde bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarını işleyen şüphelilere yönelik düzenlenen “SİBERGÖZ-19” operasyonları kapsamında 33 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Dolandırıcılara operasyon!
Dolandırıcılara operasyon!
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