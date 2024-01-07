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Dolandırıcılar 'pes' dedirtti! Mağdur ettikleri vatandaşlara öyle mesajlar atmışlar ki...

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Giriş: 07.01.2024 16:11
Güncelleme:07.01.2024 16:11
Bursa'da dolandırıcılar, tarım aletleri satan bir firmanın görsellerini ve logosunu kopyaladı. Onlarca kişiye hayali ürün sattı. Durumu fark eden mağdurlara attıkları mesaj ise herkesi şaşırttı.
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