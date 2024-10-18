Dolandırıcı anne kucağında çocuğuyla adliyede!

Eskişehir'de kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak parmak izi incelemesi bahanesiyle 2 evden altın ve döviz aldığı tespit edilen 3 şüpheli, Gaziantep'te yol kontrol noktasında yakalandı. Poşetlenerek salça kovasına saklanan yaklaşık 3 milyon TL değerindeki altın ve döviz ele geçirilirken, şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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